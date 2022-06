Pedro Raul decide e Goiás derrota Botafogo de virada no Brasileiro

Graças a dois gols do atacante Pedro Raul, o Goiás derrotou o Botafogo por 2 a 1 de virada, na noite desta segunda-feira (6) no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na partida que fechou a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

VITÓRIAAAAAAAAAA ESMERALDINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! DE VIRADA, VENCEMOS O BOTAFOGO POR 2 A 1 E CONQUISTAMOS TRÊS PONTOS IMPORTANTES FORA DE CASA! VALEEEEEEEEU, VERDÃO! 💚 pic.twitter.com/QxyioOiHXG — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) June 7, 2022

Com o triunfo o Esmeraldino subiu para a 12ª posição da classificação com doze pontos. O Alvinegro tem a mesma pontuação, mas ocupa duas posições acima.

Atuando diante de sua torcida, o Botafogo abriu o placar um pouco antes do intervalo, com o zagueiro Víctor Cuesta de cabeça após cobrança de escanteio de Daniel Borges. Porém, no início da etapa final entrou em campo o jogador que mudou o panorama da partida, Pedro Raul.

Aos 28 minutos o camisa 11 deixou tudo igual de cabeça, após receber lindo cruzamento de três dedos do meio-campista Fellipe Bastos. A lei do ex (quando um jogador marca um gol contra uma equipe na qual já atuou) voltou a entrar em ação aos 38 minutos. Após contra-ataque rápido Vinícius deixou Pedro Raul na boa para apenas escorar e marcar.

Mais um gol do Pedro Raul… ⚽️ 📸 Jorge Rodrigues/AGIF pic.twitter.com/g7mi5WVQsk — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) June 7, 2022

Agora as duas equipes voltam a entrar em campo na próxima quinta, com o Botafogo visitando o Palmeiras e o Goiás medindo forças com o Fortaleza.