Pedro Raul marca dois e Vasco goleia o Boavista no Carioca

Com dois gols de Pedro Raul, o Vasco goleou o Boavista por 4 a 1, na noite desta segunda-feira (27) no Estádio de São Januário, na partida que encerrou a 9ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Com este resultado o Cruzmaltino assumiu a terceira posição da classificação com 17 pontos.

Apoiado por mais de 17 mil torcedores, o Vasco não teve dificuldades para dominar as ações desde o primeiro minuto, não permitindo que o Boavista criasse muitas oportunidades. Em um contexto como esse, a equipe da casa abriu o placar cedo. Aos nove minutos, Alex Teixeira roubou a bola de um adversário e encontrou Pedro Raul, que avançou e bateu colocado para superar o goleiro Fernando.

E foi dos pés da dupla Alex Teixeira e Pedro Raul que saiu o segundo gol. Um pouco antes do intervalo, o camisa sete vascaíno enviou a bola para o centroavante, que, de costas para o gol, dominou a bola antes de tocar de volta para o meio-campista, que tentou duas vezes, a segunda de cabeça, para marcar.

Aos 13 da etapa final o Boavista ainda esboçou uma reação ao descontar com Di María, que aproveitou rebote dado pelo goleiro Léo Jardim. Porém, a noite era mesmo do Vasco, que ampliou a vantagem aos 20. Nenê cobrou escanteio, Equinaldo desviou e a bola sobrou para Pumita Rodríguez bater com muita liberdade.

E ainda deu para o Cruzmaltino marcar o quarto contando com a inspiração de Pedro Raul. O centroavante aproveitou bola rebatida de forma errada pela defesa adversária para, aos 27, chutar com muita liberdade para o fundo da rede.

Agora, o Vasco disputa clássico com o Flamengo, a partir das 18h10 (horário de Brasília) do próximo domingo (5) no Maracanã, de olho em uma melhor colocação na tabela.