Pinheiros conquista a edição 2023 do Troféu Brasil de natação

A edição 2023 do Troféu Brasil de natação chegou ao final na noite de último sábado (3). E o grande campeão da competição, disputada no Complexo Esportivo e Aquático Santos Dumont, em Recife, foi o Esporte Clube Pinheiros, que somou 2109 pontos até alcançar a conquista. O Minas Tênis Clube ficou em segundo (1635,50 pontos) e a Unisanta fechou o pódio (1518 pontos).

A competição também serviu como seletiva para a seleção principal que representará o Brasil em julho no Campeonato Mundial de Fukuoka (Japão) e para o Mundial Junior de Natação.

Na seleção principal, 26 atletas foram convocados para a disputa do Mundial de Esportes Aquáticos. A delegação contará com 12 mulheres e 14 homens, com destaque para o trio que fez os melhores índices em relação ao ranking mundial de 2022: Gabrielle Roncatto, nos 400 metros livre, e Viviane Jungblut e Beatriz Dizotti, nos 1500 metros livre.

O torneio disputado em Recife também serviu para definir os nomes convocados para o Mundial Junior, disputado em Netanya (Israel) em setembro. A competição contará com a participação de 11 brasileiros, entre eles integrantes da seleção que disputou o último Mundial Junior, em Lima (Peru).