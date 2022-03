Por vaga na semi do Paulistão, Ituano desafia favoritismo do Palmeiras

Dono da melhor campanha do Campeonato Paulista, o Palmeiras busca, nesta quarta-feira (23), um lugar nas semifinais da competição. O Verdão recebe o Ituano às 21h35 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

O confronto entre o primeiro e o segundo colocados do Grupo C será definido em jogo único. Se a partida acabar empatada no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.

É HOJEEEE🔥🔥

Vai rolar dois jogos decisivos nessa quarta-feira! Se liga nos horários e transmissões das quartas de final. Quem será que vai levar a melhor?#FutebolPaulista #Paulistao22 pic.twitter.com/5yf3DLF381 — Paulistão (@Paulistao) March 23, 2022

O Palmeiras é o único time invicto do Paulista até o momento. A equipe dirigida por Abel Ferreira somou 30 pontos na etapa de grupos, ficando 11 à frente do próprio Ituano, que se assegurou nas quartas na última rodada da primeira fase, ao empatar por 2 a 2 com a Ponte Preta, no sábado passado (19), beneficiando-se das derrotas de Botafogo-SP e Mirassol para São Paulo e Ferroviária, respectivamente, no mesmo dia.

No último domingo (20), o Verdão – que se garantiu no mata-mata com três rodadas de antecedência – poupou os titulares no empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, pensando no confronto desta quarta. Contra o Ituano, o atual bicampeão da Libertadores poderá contar com o goleiro Weverton e com os zagueiros Gustavo Gómez e Benjamín Kuscevic, convocados para as seleções de Brasil, Paraguai e Chile, respectivamente. O zagueiro Luan (contundido) e o atacante Deyverson (suspenso) são as outras ausências.

A provável formação alviverde terá: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Jailson, Murilo e Joaquín Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

Ituano está pronto para o jogo das 4as de final contra o Palmeiras. Esta é a terceira vez que o Galo de Itu chega nesta fase. Veja a matéria no site https://t.co/wZo9IvJjlb

Fotos: @Fernandor1978 pic.twitter.com/GZzd4Fxb17 — Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) March 22, 2022

No Ituano, Rafael Elias não poderá atuar por razões contratuais, já que está emprestado pelo Palmeiras. Ele é o único desfalque do técnico Mazola Júnior, que deve ter a volta do também atacante Neto Berola, recuperado de lesão. O próprio treinador, aliás, retorna ao banco de reservas, depois de cumprir suspensão diante da Ponte Preta.

O Galo deve enfrentar o Verdão com: Pegorari; Léo Santos, Rafael Pereira e Cléberson; Pacheco, Kaio, Igor Henrique, Lucas Siqueira, Gerson Magrão e Roberto; Aylon.

Bragantino x Santo André

Mais cedo nesta quarta, às 19h, Bragantino e Santo André jogam no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), também valendo lugar nas semifinais. O Massa Bruta encerrou a primeira fase na liderança do Grupo D, com 20 pontos, cinco a frente do Ramalhão – que deixou o Santos para trás.

No Braga, o técnico Maurício Barbieri tem cinco desfalques por lesão: o zagueiro César Haydar, os volantes Raul e Emi Martínez e os atacantes Gabriel Novaes e Alerrandro. O zagueiro Natan teve alteração nos exames cardíacos e foi afastado por 60 dias. Por outro lado, o lateral Luan Cândido e o volante Eric Ramires se recuperaram de contusão e estão novamente à disposição, enquanto o atacante Carlos Eduardo (recém-contratado) e o zagueiro Henrique Halls (trazido em fevereiro, após se destacar na Copa São Paulo pelo Resende-RJ) foram relacionados pela primeira vez.

A equipe de Bragança deve atuar com Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Hyoran; Artur, Helinho e Ytalo.

O Santo André não tem desfalques para o duelo. Com força máxima à disposição, o técnico Thiago Carpini terá como provável formação: Jefferson Paulino, Jeferson, Luiz Gustavo, Carlão e Kevin; Serginho, Dudu Vieira, Bruno Xavier e Thiaguinho; Lucas Tocantins e Júnior Todinho.