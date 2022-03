Portuguesa-RJ comemora classificação à 3ª fase da Copa do Brasil

Estreante na Copa do Brasil, a Portuguesa-RJ, time da Ilha do Governador, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, fez história na noite desta terça-feira (15). O time carioca, fundado em 1924, avançou à terceira fase do torneio, após ganhar do maranhense Sampaio Côrrea por 2 a 0, na noite desta terça-feira (15), diante de aproximadamente 800 torcedores, no Estádio Luso-Brasileiro. Leandro Amaro e Patrick marcaram os gols da vitória. A classificação à próxima fase garantiu aos cofres da Lusa premiação de R$ 1,9 milhão, concedida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

TIME + TORCIDA = CLASSIFICAÇÃO! Obrigado aos torcedores lusitanos que apesar do horário fizeram um esforço e compareceram em peso no Luso-Brasileiro. Vocês foram importantes demais e jogaram junto até o fim! Avançamos mais uma na @CopadoBrasil. É a Lusa fazendo história! pic.twitter.com/PcUVC6Xdre — Portuguesa Rio (@portuguesarjofc) March 16, 2022

Na estreia do torneio, a Portuguesa-RJ já eliminara o CRB ao triufar em casa por 1 a 0. O próximo adversário do time carioca na Copa do Brasil será conhecido no próximo dia 28, após sorteio dos confrontos da terceira fase na sede da CBF.

A Lusa retorna a campo às 15h30 (horário de Brasília) de (19) , contra o Resende, pelas semifinais da Taça Rio, no Estádio do Trabalhador, em Volta Redonda (RJ).