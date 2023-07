Princesa do Solimões avança na Série D com empate com Águia de Marabá

O Princesa do Solimões-AM garantiu a classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro ao empatar sem gols com o Águia de Marabá-PA na tarde deste sábado (22) no Estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, em Manacapuru. A partida, válida pela 14ª, e última, rodada da fase inicial da competição, teve transmissão ao vivo da TV Brasil em parceria com a TV Encontro das Águas.

O Princesa fica 0x0 com o Águia de Marabá/PA e se classifica para o mata-mata da Série D! 📸 @ThiagoLemmus #AvanteTubarão pic.twitter.com/TMBPJlN1JX — Princesa do Solimões Esporte Clube (@PrincesaEC_AM) July 22, 2023

Com o resultado, o Tubarão do Norte chegou aos 19 pontos, subindo para a 4ª posição da classificação do Grupo 1. Já o Azulão, que entrou em campo já classificado, encerrou a fase inicial da competição no 3º lugar da chave com 24 pontos. Os outros classificados foram o Nacional-AM, 1º colocado com 30 pontos após bater o Humaitá por 2 a 0, e o Tuna Luso, 2º com 28 pontos depois de triunfo de 1 a 0 diante do Trem.

Buscando a vitória desde o primeiro minuto para garantir a vaga com maior tranquilidade, o Princesa do Solimões aproveitou o fato de jogar em casa para pressionar muito o Águia de Marabá. E esta postura quase deu resultado aos 23 minutos do segundo tempo quando Max Nóbrega foi derrubado dentro da área por Betão. Mas Luquinha pegou mal na cobrança de pênalti e mandou para fora a chance de vitória do Tubarão do Norte. Mas, como o Humaitá perdeu para o Nacional mesmo jogando no Florestão, o empate foi suficiente para garantir a vaga.

Após a confirmação da classificação, o técnico do Princesa do Solimões, Aderbal Lana, declarou, à equipe da TV Encontro das Águas, que o importante foi alcançar a classificação, mesmo com o pênalti desperdiçado: “Tivemos o domínio da partida, criamos situações e perdemos uma penalidade. Mas conseguimos a classificação, e isso é o que importa”.

Definição no Grupo 2

Outro grupo que teve a sua situação definida na tarde deste sábado foi o 2. A primeira vaga ficou com o Ferroviário, líder com 36 pontos após vitória de 2 a 0 sobre o Fluminense-PI. Quem garantiu a segunda foi o Atlético-CE, vice-líder com 23 pontos depois de triunfo de 1 a 0 sobre o Maranhão, que avançou em terceiro com 21 pontos. O último classificado da chave foi o Parnahyba, que terminou a primeira fase em 4º após ficar no 1 a 1 com o Tocantinópolis.