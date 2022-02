Publicada lista com 349 contemplados pelo Bolsa Atleta

Foi publicada, no Diário Oficial da União de hoje (4), lista com os 349 atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas contemplados com o Bolsa Atleta, na categoria Atleta Pódio. Essa categoria contempla atletas que estão entre os 20 primeiros do ranking mundial de sua modalidade ou prova específica.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

De acordo com a Portaria nº 744, os atletas contemplados deverão assinar um termo de adesão, conforme estabelecido no edital do programa. Segundo o Ministério da Cidadania, o termo é um “contrato com a Secretaria Especial do Esporte”, necessário para o recebimento da bolsa que pode variar entre R$ 5 mil e R$ 15 mil.

“Após o recebimento das 12 parcelas previstas, é possível realizar a renovação da bolsa, mediante a apresentação de um relatório de avaliação anual, contendo, entre outras coisas, análise do cumprimento dos requisitos da categoria Pódio, do atendimento ao previsto no Plano Esportivo e nas cláusulas do Termo de Adesão para sua renovação”, informa o ministério.

Para acessar mais informações sobre o Bolsa Pódio, clique aqui.