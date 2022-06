Rafael Nadal e Casper Ruud farão final do torneio de Roland Garros

Rafael Nadal e Casper Ruud garantiram nesta sexta-feira (3) a presença na grande decisão do torneio de Roland Garros. O espanhol ganhou a oportunidade de buscar a sua 14ª conquista no Aberto da França após o alemão Alexander Zverev desistir da partida da semifinal por causa de uma lesão no tornozelo.

A desistência de Zverev aconteceu na parte final do segundo set, o Touro Miúra venceu o a primeira parcial no tiebreak por 10 a 8. Agora o espanhol busca, no próximo domingo (5), o 22º título de um torneio do Grand Slam de sua carreira.

Do outro lado da quadra na decisão estará o oitavo cabeça de chave da competição, Casper Ruud, que derrotou o croata Marin Cilic por 3/6, 6/4, 6/2 e 6/2 para se tornar o primeiro homem norueguês a chegar a uma final de simples de Grand Slam.

Com a vitória diante do croata na quadra Philippe Chatrier, Ruud pelo menos alcançará o melhor ranking da sua carreira, em sexto lugar, quando a lista for atualizada ao fim do Grand Slam do saibro em Roland Garros.

A partida foi interrompida por cerca de 15 minutos durante o terceiro set, quando uma ativista ambiental de nacionalidade francesa, usando uma camisa que dizia “nós temos 1028 dias restantes”, invadiu a quadra e se amarrou à rede.

* Com informações da agência de notícias Reuters.