Ramon Menezes convoca a seleção brasileira sub-20 para o Mundial

O técnico Ramon Menezes anunciou, nesta sexta-feira (28), a relação de convocados da seleção sub-20 de futebol masculino para a disputa da Copa do Mundo da categoria. A lista, que conta com 14 atletas que ajudaram o Brasil a conquistar o título do Sul-Americano, tem a ausência de importantes nomes como o atacante Vitor Roque, do Athletico-PR, e do volante Alexsander, do Fluminense.

“Foi uma dificuldade tremenda para chegar aos 21 convocados. Estamos levando 14 atletas que fizeram parte do Sul-Americano, o que forma uma base. E os outros setes atletas que estão na convocação para o Mundial, em algum momento fizeram parte da preparação”, declarou o comandante da seleção brasileira sub-20 em entrevista coletiva.

O Brasil, que está no Grupo D da competição disputada na Argentina, se apresentará no dia 8 de maio na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar um período de treinamentos. A estreia está marcada para o dia 21 de maio, e a Itália será a adversária.

A seleção brasileira, que conquistou cinco títulos mundiais na competição, terá como adversários na primeira fase a seleção italiana, a Nigéria e a República Dominicana.

Relação de convocados:

Goleiros: Kaíque (Palmeiras), Kauã Santos (Flamengo) e Mycael (Athletico-PR).

Laterais: Arthur (América-MG), André Dhominique (Bahia) e Kaiki Bruno (Cruzeiro).

Zagueiros: Kaiky Fernandes (Almeria, Espanha), Michel (Palmeiras) e Robert Renan (Zenit, Rússia).

Meio-campistas: Andrey (Vasco), Guilherme Biro (Corinthians), Marlon Gomes (Vasco), Matheus Martins (Watford, Inglaterra) e Ronald (Grêmio).

Atacantes: Giovane (Corinthians), Giovani (Palmeiras), Kevin (Palmeiras), Marcos Leonardo (Santos), Matheus Nascimento (Botafogo), Pedrinho (Corinthians) e Sávio (PSV, Holanda).