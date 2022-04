Retrô sai na frente do Náutico na disputa do título pernambucano

O Retrô saiu na frente do Naútico na final do Campeonato Pernambucano. Jogando em pleno estádio dos Aflitos, a Fênix bateu o Timbu por 1 a 0, nesta quinta-feira (21), na primeira partida da decisão.

FÊNIX NA FRENTE! ✅ Com gol de Guilherme, o @Retrofcbrasil venceu o @nauticope no primeiro confronto da final do #PernambucanoBetsson2022. Agora, as emoções se voltam para a @arenadepernambuco, palco do jogo de volta do Estadual de N° 108.#PernambucanoMeuAmor#fpfpe pic.twitter.com/vgf5iL278R — Federação Pernambucana de Futebol (@fpfpe) April 21, 2022

Agora, as equipes voltam se encontrar no dia 30 de abril na Arena Pernambuco para saber quem fica com o grande título estadual.

O triunfo do Retrô foi garantido já no segundo tempo da partida. Aos 23 minutos a bola é levantada na área do Naútico em cobrança de escanteio, Yuri desvia e Guilherme Paraíba aproveita para marcar.

Tricolor na frente

Outra equipe a sair na frente em uma disputa de título estadual foi o Fluminense-PI, que bateu o Parnahyba por 1 a 0, nesta quinta, graças a gol de Thiaguinho. As equipes decidem quem fica com o troféu no dia 30 de abril.

Sampaio campeão

Agora quem já soltou o grito de campeão foi o Sampaio Corrêa, que se tornou campeão maranhense na última quarta (20) após superar o Cordino por 4 a 3 na disputa de pênaltis. O título foi definido nas penalidades máximas após empates de 1 a 1, na partida de ida, e de 0 a 0, na volta.