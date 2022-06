Richarlison é denunciado por conduta imprópria com sinalizador

O atacante Richarlison, do Everton, foi acusado de conduta imprópria pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por arremessar um sinalizador para fora de campo após marcar um gol na vitória de 1 a 0 sobre o Chelsea pela Premier League, no mês passado, no estádio Goodison Park.

Richarlison comemorou seu gol pegando o sinalizador, que a torcida havia jogado no campo, e arremessando-o de volta para a arquibancada. O jogador tem até 8 de junho para responder à acusação, disse a FA em comunicado nesta quarta-feira (1º).

* É proibida a reprodução deste conteúdo.