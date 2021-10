Ronaldo Bezerra vence na estreia e vai às oitavas do Mundial de Boxe

O Brasil voltou a brilhar nesta terça-feira, segundo dia do Mundial de Boxe em Belgrado (Sérvia), desta vez com o baiano Ronaldo Bezerra. O peso-mosca avançou às oitavas de final da categoria até 51 quilos ao vencer na estreia, por unanimidade, o pugilista Po-We-Tu, de Taiwan. O pugilista brasileiro volta à quadra na próxima segunda (1º de novembro) contra o armênio Artur Hovhannisyan.

Nesta quarta (23) tem estreia de outro baiano, Keno Machado (86 kg), que competiu na Olimpíada de Tóquio (Japão). Ele enfrentará o cazaque Bek Nurmaganbet, no ringue A. O outro brasileiro que luta amanhã (23) é Luiz Fernando (71 kg), que fará seu primeiro duelo no Mundial contra o escocês Stephen Newns, no ringue B. Os dois confrontos estão programados para a sessão da manhã (a partir das 8h).

Os confrontos são transmitidos ao vivo no canal oficial da competição no Youtube.

Outros resultados

A primeira derrota do país no Mundial ocorreu nesta terça (23), na estreia do peso-meido baiano Wanderley de Souza Pereira (75 kg). O brasileiro perdeu por unanimidade para o cubano Felicial Martinez.