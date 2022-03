Rony marca e garante vitória do Palmeiras sobre o São Paulo

Com um gol do atacante Rony, o Palmeiras se deu melhor do que o São Paulo no Choque-Rei, disputado na noite desta quinta-feira (10) no estádio do Morumbi, válido pela 4ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

CLASSIFICADOS! 🐷 Com gol de Rony, vencemos o Choque-Rei e carimbamos a vaga para o mata-mata do Paulista! QUE VENHA O PRÓXIMO CLÁSSICO! 👊#AvantiPalestra #SAOxPAL pic.twitter.com/v5tLomjzVO — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 11, 2022

Ao conquistar estes três pontos, o Alviverde permanece na ponta do Grupo C com 23 pontos, além de se manter como líder geral da competição. Já o Tricolor, mesmo com o revés, mantém a primeira posição do Grupo B com 17 pontos

O único gol da partida saiu logo aos 9 minutos do primeiro tempo. Dudu encontrou Marcos Rocha, que cruzou para Rony cabecear. A bola bateu na trave, desviou nas costas do goleiro Tiago Volpi e entrou no gol.

A partir daí, São Paulo e Palmeiras criaram oportunidades de lado a lado, mas o placar permaneceu inalterado até o fim.

As duas equipes voltam a entrar em campo no domingo (13). O Tricolor visita o Mirassol, enquanto o Alviverde disputa clássico com o Santos.