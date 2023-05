Rumo a Paris: basquete feminino brasileiro conhece rivais na AmeriCupW

A caminhada da seleção brasileira feminina de basquete rumo a Olimpíada de Paris 2024 começa em julho, no AmeriCupW, no México, a Copa América da modalidade. As primeiras adversárias da fase de grupos foram definidas por sorteio nesta quarta-feira (10). No sorteio das chaves, a equipe comandada pelo técnico José Neto caiu no Grupo A, junto com Estados Unidos, Argentina, Venezuela e Cuba. Ao final do torneio, as duas seleções primeiras colocadas garantem vaga direta no Pré-Olímpico Mundial de 2024.

“Uma competição que não tem jogos fáceis! Um grupo duro, com EUA favorito para o título e 3 das 4 equipes sul-americanas classificadas, sendo Venezuela, que enfrentamos na semifinal e Argentina na Final do último Sul-Americano. Para finalizar o grupo, a tradicional equipe de Cuba, que vem recuperando seu basquetebol competitivo e sempre joga com muita intensidade. Temos que encarar cada jogo como um jogo único para classificarmos na melhor posição possível e avançarmos na competição. Para isso, vamos fazer uma excelente etapa de treinamento e chegarmos preparados para esta dura competição – projeta José Neto, em depoimento à Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

A seleção busca superar a frustração de ter ficado de fora dos Jogos de Tóquio, o que não ocorria desde 1992. Nas duas últimas edições de AmeriCupW, as brasileiras subiram ao pódio com a medalha de bronze. A última delas garantiu o país no Pré-Olímpico em Bourges (França), mas a equipe terminou a disputa sem vitórias.

Formato da disputa

A competição reunirá 10 equipes, divididas em duas chaves. NO Grupo B estão Canadá, República Dominicana, Colômbia, México e Porto Rico. As seleções competem entre si, dentro dos próprio grupos a partir do dia 1º de julho, dentro dos próprio grupos. As quatro melhores avançam às quartas de final (1A x 4B, 2A x 3B, 3A x 2B, 4A x 1B), programadas para o dia 7 de julho. Quem se classificar disputará as semifinais no dia 8 e a disputa do título será em 9 de julho.

A equipe campeã e a vice terão vagas diretas no Pré-Olímpico Mundial de 2024. Já quem ficar entre a terceira e a quarta colocação no AmeriCupW avançará ao Pré-Olìmpico das Américas, ainda neste ano. O torneio regional distribui duas vagas para o Pré-Olimpico Mundial.

Classificação a Paris 2024

A Olimpíada reunirá apenas 12 seleções femininas. Duas vagas já estão definidas: uma dos Estados Unidos, campeão da Copa do Mundo de 2022, e outra da França por ser o país-sede. As demais vagas serão distribuídas nos torneios classificatórios continentais. Haverá dois torneios de quatro equipes tanto na Ásia, quanto nas Américas, e um de seis equipes na África. Os campeões e os vices de cada competição se garantem nos Pré-Olímpicos.

Ao todo os Pré-Olímpicos reunirão 16 seleções de todos os continentes. Serão quatro torneios com quatro países cada. Ao final, as três melhores arrematam as últimas vagas para Paris.