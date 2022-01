Sada Cruzeiro avança na Copa Brasil de vôlei após W.O. por covid-19

O duelo entre Sada Cruzeiro e Farma Conde Vôlei São José, que aconteceria na noite da próxima quinta-feira (20) pelas quartas de final da Copa Brasil de vôlei masculino, foi cancelado por causa de casos do novo coronavírus (covid-19) na equipe do interior paulista. Com isso, o time mineiro foi declarado vencedor por W.O. e avançará para as semifinais.

No meio da tarde desta quarta, o Farma Conde Vôlei São José informou, por meio de postagem em suas redes sociais, que alguns atletas do elenco testaram positivo para covid-19, sem, no entanto, especificar a quantidade de jogadores contaminados. No mesmo comunicado a equipe afirma que, por não haver tempo hábil para a remarcação da partida, já que a Copa Brasil é uma competição de tiro curto, o time de São José dos Campos será desclassificado por W.O.

Ainda segundo a postagem, os jogadores que testaram positivo já estão isolados e nesta quinta-feira será feita uma nova rodada de testes para determinar se a equipe poderá entrar em quadra no jogo de domingo (23), pela Superliga, diante do Azulim/Gabarito/Uberlândia.

O Sada Cruzeiro, por sua vez, comunicou que os torcedores que já haviam comprado ingressos para a partida, que seria realizada em Contagem, serão reembolsados. Tanto o perfil do Cruzeiro quanto o da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) desejaram uma pronta recuperação aos atletas.

O @sadacruzeiro está classificado para a semifinal da Copa Brasil! Nesta quarta-feira, o Farma Conde – São José Vôlei anunciou que decidiu não disputar as quartas de final da competição, devido a casos de covid-19 em seu elenco. pic.twitter.com/fNtr1TQ2LT — CBV (@volei) January 19, 2022

Com a classificação antecipada, o Sada Cruzeiro aguarda pelo adversário na semifinal, que sairá do duelo entre Vôlei Renata e Apan/Eleva, que acontece na noite desta quarta, em Campinas.

A fase decisiva da Copa Brasil, com semifinais no dia 27 e final no dia 28, acontecerá em Blumenau.