Sada Cruzeiro contrata Lucão e Nico Uriarte para temporada 2022/2023

As equipes de vôlei estão se organizando para a temporada 2022/2023. O Sada Cruzeiro contratou o central Lucão, de 2,10 m. O campeão olímpico tem 36 anos e já venceu a Superliga seis vezes.

Na última temporada, jogou pelo vôlei Renata, da cidade de Campinas. No momento, o jogador Lucão está concentrado no Centro de Treinamento em Saquarema, onde a seleção faz sua preparação para a Liga das Nações, que estreia dia 8 de junho. O Brasil enfrenta a Austrália, em Brasília.

O Sada Cruzeiro terá também o retorno do levantador Nico Uriarte, que jogou no Cruzeiro na temporada de 2017/2018. Ele é argentino.

Basquete 3 x 3

O Brasil vem se preparando para a primeira fase do Basquete 3 x 3, de 21 a 26 de junho, na Antuérpia. A seleção terminou a primeira fase de treinamento e o reencontro será em 13 de junho.

A equipe vai trabalhar na cidade do Rio de Janeiro, na Comissão de Desportos da Força Aérea Brasileira. No mesmo local também vai se apresentar a seleção feminina. As duas seleções viajam para a Europa no dia 19 de junho para disputar o Mundial.

No masculino o Brasil ficou no grupo A, com Sérvia, França, Porto Rico e Nova Zelândia. No feminino, os adversários são Estados Unidos, Áustria, França e Nova Zelândia. Esta é a chave B da competição.

