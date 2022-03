Salto com vara: Thiago Braz conquista prata inédita no Mundial indoor

O paulista Thiago Braz conquistou neste domingo (20) a medalha de prata do salto com vara no Campeonato Mundial indoor de Atletismo, disputado em Belgrado (Sérvia). Campeão olímpico no Rio de Janeiro e bronze nos Jogos de Tóquio (Japão), o brasileiro se tornou o primeiro homem do país a ir ao pódio nesta prova na história do evento.

É PRAAAAAAAATA! 🥈🇧🇷 É medalha inédita em Mundiais para Thiago Braz. Com 5.95m, nosso campeão olímpico deu show em Belgrado 🇷🇸 Ele não para de fazer história! 👏 pic.twitter.com/vqvXxMmYEW — Time Brasil (@timebrasil) March 20, 2022

Thiago saltou a 5,95 metros, estabelecendo o novo recorde sul-americano indoor, ficando atrás somente de Armand Duplantis. Ouro em Tóquio, o sueco quebrou o recorde mundial, que já era dele, ao superar o sarrafo a 6,20 metros. Ele é dono das quatro melhores marcas em todos os tempos no salto com vara. O norte-americano Christopher Nilsen, com 5,90 metros, completou o pódio em Belgrado, levando o bronze.

FLASH: @mondohoss600 🇸🇪 breaks world record with superb 6.20m to get pole vault 🥇 in Belgrade #WorldIndoorChamps — World Athletics (@WorldAthletics) March 20, 2022

A disputa por medalhas ficou concentrada em quatro atletas. O francês Valentin Lavillenie (irmão de Renaud Lavillenie, batido por Thiago na Olimpíada do Rio) acompanhou o ritmo do trio que foi ao pódio até os 5,85 metros, mas deixou a briga ao não superar o sarrafo a 5,90 metros. Nilsen ficou para trás quando Duplantis e o brasileiro passaram pelos 5,95 metros. O paulista tentou saltar a 6,05 metros, que poderia ser a melhor marca da carreira, mas não conseguiu. O caminho, então, ficou livre para o sueco assegurar o ouro e buscar a quebra do próprio recorde mundial.

Também neste domingo, Thiago Moura, do salto em altura, estabeleceu em Belgrado o novo recorde brasileiro e sul-americano da prova em pista coberta, com 2,31 metros. A marca foi a mesma que rendeu as medalhas de prata ao suíço Loïc Gasch e de bronze ao neozelandês Hamish Kerr e ao italiano Gianmarco Tamberi. Nos critérios de desempate, eles ficaram à frente do paulista, que terminou em quinto.

É RECORDE SUL-AMERICANO! 🏃🏿👏 É de Thiago Moura, no salto em altura. O brasileiro superou os 2.31m e ficou em 5° lugar no Mundial Indoor 🇷🇸 Grande resultado pro 🇧🇷 📸 @wcarmo14 /CBAt pic.twitter.com/LtJKcNuLun — Time Brasil (@timebrasil) March 20, 2022

O também paulista Fernando Ferreira (antigo detentor do recorde brasileiro, ao lado do mineiro Talles Frederico) não foi além de 2,24 metros e ficou em sétimo. Apesar disso foi a melhor marca dele na temporada. O ouro foi para o sul-coreano Sanghyeok Woo, que saltou 2,34 metros.