Santo André fica no empate com Democrata e não avança na Série D

Em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil, o Santo André empatou com o Democrata em 1 a 1, na tarde deste domingo (23) no Estádio Municipal Bruno José Daniel, e perdeu a oportunidade de se classificou para a segunda fase da Serie D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Ramalhão ficou na 5ª posição do Grupo 6 com 19 pontos, um a menos do que o Vitória, que bateu o Resende por 2 a 1 para ficar em 4º.

FIM DE JOGO! 1×1, Santo André x Democrata. Bora pro mata-mata! 📷 Matheus Oliveira pic.twitter.com/Ed1Rbmiic5 — E. C. Democrata (@DemocrataGV) July 23, 2023

Precisando da vitória para permanecer vivo na competição, o Santo André pressionou muito nos primeiros minutos da partida. Mas quem chegou com maior perigo primeiro foi o Democrata, aos 16 minutos. Após rápida jogada de contra-ataque, a bola foi levantada na área, onde Mateus Silva finalizou de cabeça para vencer o goleiro Júnior Belliato. Mas o lance foi anulado por causa de posição de impedimento do atacante. Já o Santo André teve como melhor oportunidade no primeiro tempo um chute de Vitinho de dentro da área que acabou indo para fora aos 42 minutos.

Na etapa final o Ramalhão amentou ainda mais sua pressão, em especial pelo lado direito, onde o lateral Will Viana criava boas tramas ofensivas. E, de tanto tentar, o Santo André chegou ao gol aos 28 minutos. Ruan cobrou falta e a bola explodiu na trave. A bola voltou para Guilherme Liberato, que matou no peito antes de finalizar de direita. Mas o goleiro Glaycon conseguiu espalmar. A bola ficou viva na área e o mesmo Liberato conferiu de cabeça para marcar.

Porém, o Santo André acabou ficando em desvantagem poucos minutos depois, após a expulsão de Matheus Neris. E, aos 38, aconteceu o que o torcedor do Ramalhão temia, o Democrata chegou ao empate. Almir avançou pela esquerda e cruzou para o meio da área, onde Guilherme Borges acabou se enrolando e fazendo contra.

Após a partida Chico comentou a proposta da equipe mineira neste domingo: “Viemos com a proposta de jogo do professor de dar rodagem ao grupo, usando aqueles que não estavam jogando. Viemos aqui com o objetivo de vencer, mas o empate fora de casa foi um bom resultado. Agora é mata-mata, no qual não podemos errar, e chegaremos muito fortes”.

Com o ponto obtido fora de casa, o Democrata encerrou a primeira fase na 3ª posição com 25 pontos. A liderança foi do Athletic Club, que bateu o Nova Iguaçu por 3 a 1, e a vice-liderança da Portuguesa, que empatou sem gols com o Real Noroeste.