Santos arranca vitória e fica perto de vaga nas oitavas da Sul-America

Graças a um gol do meia Lucas Barbosa nos acréscimos da partida, o Santos bateu o Unión La Calera (Chile) por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (18) no estádio da Vila Belmiro, e ficou muito perto da classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

🇧🇷⚽🇨🇱 Peixe heroico! Lucas Barbosa marcou aos 1️⃣0️⃣2️⃣ minutos para o @SantosFC vencer por 1-0 o @ulcsadpoficial na Vila Belmiro e virar líder do Grupo C da CONMEBOL #Sudamericana.#GrandeConquista pic.twitter.com/1lEIImi5yI — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 19, 2022

Após este triunfo o Peixe lidera o Grupo C com 10 pontos, dois de vantagem sobre os chilenos, única equipe que ainda pode tirar a vaga da equipe brasileira (na Sul-Americana apenas um time se classifica por chave na primeira fase).

Mesmo jogando em casa o Santos teve muitas dificuldades de garantir os três pontos. A equipe comandada pelo técnico argentino Fabián Bustos chegou a acertar quatro bolas na trave, antes de Lucas Barbosa, já aos 56 minutos da etapa final, receber lançamento de Sandry, matar no peito e bater de virada para fazer um belo gol.

Agora o Peixe se concentra no Brasileiro, onde terá o Ceará pela frente no sábado (21). Já a confirmação ou não da vaga no mata-mata da Sul-Americana será definida na próxima terça-feira (24), quando o Santos recebe o Banfield (Argentina).