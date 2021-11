Santos derrota Chapecoense na Vila Belmiro

O Santos derrotou a Chapecoense por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (17) no estádio da Vila Belmiro, e conseguiu abrir uma boa distância da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

FINAL DE JOGO E VITÓRIA DO PEIXÃO! ⚪️⚫️ Com gols de Marinho e Marcos Guilherme, Santos vence a Chapecoense por 2 a 0 e aumenta a sequência invicta no Brasileirão! pic.twitter.com/bFkwzCtaV0 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 17, 2021

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Após este triunfo, o Peixe alcança os 42 pontos, na 11ª posição. Já o Verdão do Oeste, que já iniciou a rodada rebaixada para a Série B, permanece na lanterna da competição com apenas 15 pontos em 33 partidas.

A vitória do Santos começou a ser construída aos 22 minutos do primeiro tempo, quando Marinho sofreu pênalti (confirmado com auxílio do árbitro de vídeo). O próprio atacante foi para a cobrança e abriu o marcador. O placar foi ampliado aos 38 da etapa final, quando Gabriel Pirani cruzou para Marcos Guilherme finalizar.

Triunfo do Dourado

Outra equipe a triunfar nesta quarta foi o Cuiabá, que bateu o Internacional por 1 a 0 na Arena Pantanal com gol de Elton.

⏱️ 33’/2T – Elton fez aos 23 e o Cuiabá vai vencendo CUI 1-0 INT 📷 AssCom Dourado#OrgulhodeMatoGrosso #MatoGrossonaSerieA pic.twitter.com/Dp8SQaZsmO — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) November 17, 2021

Com estes três pontos o Dourado chegou ao total de 42, na 12ª posição. Já o Colorado permanece em 7º, com 47 pontos.

Empate sem gols

Jogando no estádio Independência, América-MG e Atlético-GO empataram em 0 a 0.