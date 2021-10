Santos derrota Fluminense e sai do Z4 do Brasileiro

O Santos derrotou o Fluminense por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (27) na Vila Belmiro, e deixou a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com esta vitória, em jogo atrasado da 23ª rodada, o Peixe encerrou um jejum de três partidas sem vitórias na competição e subiu para a 16ª posição, com 32 pontos.

FINAL DE JOGO E VITÓRIA DO PEIXÃO! ⚪️⚫️ Com gols de Madson e Diego Tardelli, Santos vence o Fluminense por 2 a 0 na Vila Belmiro.

Já o Tricolor perdeu a oportunidade de entrar no G6 da competição nacional, e ficou estacionado na 8ª posição com 39 pontos.

O triunfo do Santos foi alcançado graças a gol de cabeça de Madson no primeiro tempo e a um tento do veterano atacante Diego Tardelli.

O Peixe volta a entrar em campo pelo Brasileiro no sábado (30), quando pega o Athletico-PR na Arena da Baixada. Um dia depois o Fluminense visita o Ceará no Castelão.

Empate na Fonte Nova

Também nesta quarta, o Bahia e o Ceará ficaram no 1 a 1 na Fonte Nova. Mendoza abriu o placar para o Vozão e o Tricolor empatou com um golaço de Gilberto.

Fim de jogo na Arena Fonte Nova.#BAHxCSC – 1×1

Fim de jogo na Arena Fonte Nova.#BAHxCSC – 1×1

Com o resultado o Ceará ficou na 14ª posição com 33 pontos. Já o Bahia ocupa a 15ª posição com um ponto a menos.