Santos derrota Juventude na abertura da 12ª rodada do Brasileiro

O Santos derrotou o Juventude por 2 a 1, de virada, na noite desta terça-feira (14) no estádio Alfredo Jaconi, na partida que abriu a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O TIME DA VIRADA, O TIME DO AMOR! ⚪️⚫️ Com gols de Bauermann e Marcos Leonardo, Santos vira pra cima do Juventude e vence por 2 a 1 em Caxias do Sul. pic.twitter.com/ESw1h8PvPn — Santos FC (@SantosFC) June 15, 2022

Com este resultado o Peixe deu um salto na tabela de classificação, alcançando a 6ª posição com 17 pontos. Já a equipe gaúcha permanece na vice-lanterna da competição com 10 pontos.

Jogando em casa, o Juventude conseguiu abrir o placar cedo, logo aos 25, graças a gol de cabeça de Ricardo Bueno. Porém, um pouco antes do intervalo aconteceu o lance que mudou todo o panorama da partida, Yuri Lima acabou expulso pelo juiz, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), após falta dura no equatoriano Jhojan Julio.

Tendo um homem a mais, o Peixe conseguiu a virada na etapa final graças a gols de Eduardo Bauermann e Marcos Leonardo.