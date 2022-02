Santos fecha acordo com Fabián Bustos para assumir comando técnico

O Santos fechou acordo com o argentino Fabián Bustos, campeão equatoriano pelo Barcelona de Guayaquil, para assumir o comando técnico do time masculino. O treinador, de 52 anos, assinará o contrato nos próximos dias. Ele irá substituir Fábio Carille, que deixou o Peixe na última sexta (18), após derrota por 3 a 2 para o Mirassol, no Campeonato Paulista.

Fabián Daniel Bustos Barbero, o novo treinador do Santos FC! ⚪⚫ pic.twitter.com/YttkzO7rpf — #SantosDoMundo (@SantosFC) February 25, 2022

“A proposta é sempre trazer um treinador que seja vencedor, que busque títulos. Junto com o Departamento de Futebol, buscamos a melhor opção do mercado. Que ele faça um grande trabalho. Bem-vindo Fabian Bustos”, saudou Andres Rueda, presidente do Santos, ao anunciar o acordo.

Ex-meio-campista, Bustos foi eleito melhor técnico do Equador em 2019 e 2020, quando conquistou o principal o campeonato nacional. Antes, o treinador já havia se destacado no comando do Delfín, também equatoriano. Bustos liderou o time à conquista inédita do título nacional na temporada 2018/2019.

Natural de Córdoba (Argentina), Fabián Bustos tem no histórico de treinador apenas clubes equatorianos. Iniciou em 2009, no comando do Manta, e passou também por Deportivo Quito, Imbabura FC, Macará.