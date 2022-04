Santos fica no empate com Unión La Calera na Sul-Americana

O Santos empatou em 1 a 1 com o Unión La Calera (Chile), na noite desta quinta-feira (28) no estádio Sausalito, em Viña del Mar, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

🇨🇱 Empate em Viña del Mar! 🏆 Pela terceira rodada do Grupo C da CONMEBOL #Sudamericana, @ulcsadpoficial e @SantosFC ficaram no 1-1. ⚽ Brayan Angulo abriu o placar para o Peixe, mas Esteban Valencia deixou tudo igual. #GrandeConquista pic.twitter.com/q1eTM9LIwd — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) April 29, 2022

Com este resultado o Peixe fica na terceira posição do Grupo C com quatro pontos, um a menos do que a equipe chilena, que lidera a chave.

O Santos abriu o placar logo aos nove minutos, quando Ricardo Goulart aproveitou sobra de bola na entrada da área para tocar para o equatoriano Bryan Angulo, que bateu de primeira. Porém, o La Calera deixou tudo igual aos 25 minutos, com chute forte de Esteban Valencia.

Agora o Santos se concentra no Brasileiro, onde enfrenta o São Paulo no Morumbi na segunda-feira (2).