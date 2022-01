São Paulo anuncia contratação de Nikão

O São Paulo anunciou, na tarde desta terça-feira (11), a contratação do meio-campista Nikão, de 29 anos. Destaque do Athletico-PR, o jogador fechou com o Tricolor Paulista até o fim de 2024. Pelo Furacão, Nikão conquistou dois títulos da Sul-Americana (2018 e 2021), uma Copa do Brasil (2019) e dois campeonatos paranaenses (2016 e 2020). Ele é o quinto reforço do ano, antes o Tricolor já havia confirmado as contratações de Patrick, Rafinha, Alisson e Jandrei. O novo integrante da equipe já se apresentou ao clube, assim como o restante do elenco.

🆕 Nikão é do São Paulo! O jogador fez o teste de Covid-19 na última segunda-feira (10), realizou os exames médicos na manhã desta terça-feira (11) e assinou o contrato no início da tarde. 💻 Saiba mais > https://t.co/xvQZgRQIOG#NikãoÉTricolor#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/0aVyMg6Hnb — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 11, 2022

Aliás, o São Paulo começou a temporada de 2022 desfalcado de um time completo. Desde a reapresentação na segunda-feira até esta terça-feira, o Tricolor anunciou que 11 jogadores foram afastados por covid-19.

O goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Miranda, o volante Gabriel e o atacante Pablo testaram positivo durante o período de férias e sequer se reapresentaram. Ainda na segunda-feira, o clube fez coleta de exames no CT da Barra, e mais sete jogadores apresentaram covid-19: Thiago Couto, Reinaldo, Nestor, Rafael Silva, Patrick, Danilo Gomes e Calleri.

O São Paulo informou que todos os 11 atletas estão sendo assistidos pelo departamento médico e seguem o protocolo de saúde do clube.

Primeiro dia de treinos de 2⃣0⃣2⃣2⃣✔️#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/Vxaf4coAPG — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 11, 2022

A programação para a retomada de atividades divide os atletas em dois grupos. Na terça, uma parte do elenco realiza exames médicos em um hospital da capital paulista e a outra já trabalha no CT da Barra Funda com a comissão técnica. Na quarta-feira os grupos se invertem.