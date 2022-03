São Paulo e São Bernardo decidem primeiro semifinalista do Paulistão

O primeiro classificado às semifinais do Campeonato Paulista será conhecido nesta terça-feira (22). Atual campeão e dono da terceira melhor campanha geral do Estadual, o São Paulo recebe o São Bernardo às 20h30 (horário de Brasília), no Morumbi.

O confronto opõe líder e vice-líder do Grupo B na primeira fase. Quem vencer, segue adiante. Em caso de empate, haverá disputa de pênaltis. O São Paulo é o atual campeão e busca o 23º título estadual. O São Bernardo, recém-promovido da Série A2 (segunda divisão), chega pela segunda vez às quartas de final, repetindo o feito de 2016, quando terminou a competição em sexto lugar.

É HOOOOOJEEEEEEEEEEE!

Na abertura das quartas de final do Paulistão Sicredi, @saopaulofc e São Bernardo se enfrentam no Morumbi.#FutebolPaulista #Paulistao22 pic.twitter.com/RR4VZM8jdS — Paulistão (@Paulistao) March 22, 2022

O adversário da equipe que avançar nesta terça (22) dependerá dos outros semifinalistas. A equipe classificada com maior pontuação geral terá pela frente a que menos somou pontos. O clube com a segunda melhor campanha enfrentará o que tiver o terceiro desempenho mais positivo.

O Tricolor somou 23 pontos e perdeu apenas uma vez nos últimos 11 jogos. No sábado (19), pela última rodada da fase de grupos, a equipe dirigida por Rogério Ceni derrotou o Botafogo-SP por 2 a 1, no Morumbi. O técnico poupou alguns titulares, como o goleiro Jandrei, os laterais Rafinha e Reinaldo, os zagueiros Léo e Diego Costa e o volante Pablo Maia. O volante Rodrigo Nestor – que cumpriu suspensão no fim de semana – também deve voltar ao time. Em contrapartida, o meia Gabriel Sara segue fora, recuperando-se de lesão. Outra ausência será o zagueiro Robert Arboleda, que está com a seleção equatoriana.

A provável escalação são-paulina terá: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Igor Gomes; Eder e Jonathan Calleri.

O Bernô, que somou 16 pontos e terminou o Grupo B na segunda posição, não ganha há quatro partidas. Pela rodada final da primeira fase, também no sábado passado, o Tigre do ABC empatou sem gols com o Guarani no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). O técnico Márcio Zanardi (que já trabalhou nas categorias de base de Santos e Corinthians) preservou os principais jogadores contra o Bugre. Para o jogo desta terça, a dúvida é o zagueiro Ligger, que trata um desconforto na coxa.

O São Bernardo deve encarar o São Paulo com: Alex Alves; Matheus Salustiano, Joílson e Ligger; Cristovam, Rodrigo Souza, Vitinho Mesquita e Igor Fernandes; Silvinho, Paulinho Moccelin e Matheus Davó.