São Paulo triunfa e se garante nas oitavas da Sul-Americana

O São Paulo garantiu presença nas oitavas de final da Copa Sul-Americana ao derrotar o Jorge Wilstermann (Bolívia) por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (19) no estádio do Morumbi.

👂 Escutei classificado? 🇾🇪 O @SaoPauloFC venceu o @WilstermannCD por 3-0 no Morumbi e ficou com a vaga do Grupo D às oitavas de final da CONMEBOL #Sudamericana. #GrandeConquista pic.twitter.com/cpPtuWaTDZ — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 20, 2022

Após este triunfo o Tricolor chega aos 13 pontos, garantindo a liderança do Grupo D, mesmo faltando o último compromisso da fase de grupos, contra o Ayacucho (Peru) na próxima quarta-feira (25) no Morumbi.

O São Paulo abriu o placar cedo, com um bonito chute do volante Rodrigo Nestor aos cinco minutos do primeiro tempo. E o Tricolor ampliou ainda na primeira etapa, aos 16 minutos, novamente com o camisa 25.

No primeiro minuto do segundo tempo a equipe de Rogério Ceni chegou ao terceiro, com uma pancada de direita de Patrick. O Tricolor continuou somando oportunidades, mas o placar terminou mesmo em 3 a 0.

🇾🇪 A comemoração de Patrick, que marcou o terceiro para o @SaoPauloFC! #Sudamericana pic.twitter.com/hruZqfY2V8 — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 20, 2022

Após garantir sua presença no mata-mata da Sul-Americana, o São Paulo faz clássico com o Corinthians no próximo domingo (22).