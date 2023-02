São Raimundo supera Cuiabá por 4 a 3 e avança na Copa do Brasil

O São Raimundo derrotou o Cuiabá por 4 a 3, na noite desta quarta-feira (22) no estádio Canarinho, em Boa Vista (Roraima), e se garantiu na segunda fase da Copa do Brasil. Esta é uma classificação histórica do Mundão, que pela primeira vez ultrapassa a fase inicial da competição.

Além disso, esta é mais uma surpresa da primeira fase da Copa do Brasil, que na última terça (21) teve a vitória do estreante Marcílio Dias sobre a Chapecoense.

E a vitória do São Raimundo teve um herói improvável, o zagueiro Allan Rosário, que fez três gols, inclusive o derradeiro, já nos acréscimos do segundo tempo e que garantiu a classificação do Mundão.

O Allan Rosário deve estar como hoje? NAS NUVENS! Três gols e a vitória pro zagueiro-artilheiro do @SaoRaimundoBV! pic.twitter.com/fy2Rwo3Ia6 — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) February 23, 2023

Tavinho marcou o outro gol da equipe de Roraima, enquanto Iury Castilho, Alan Empereur e Mateusinho descontaram para o Dourado. O próximo adversário do São Raimundo na Copa do Brasil será definido no confronto entre Parnahyba e Botafogo-SP, que será disputado na próxima quarta-feira (1) no Estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba (Piauí).

Outros resultados:

Caucaia 0 x 0 Tombense

Nova Mutum 4 x 2 Londrina

Falcon 1 x 3 Volta Redonda

São Francisco-AC 1 x 1 Ypiranga-RS

Marília 0 x 3 Brusque