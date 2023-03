Seleção brasileira é convocada para a Copa América de Beach Soccer

O técnico Marco Octavio anunciou nesta terça-feira (28) a relação de 12 atletas convocados para representar o Brasil na Copa América de Beach Soccer 2023, que será disputada entre 11 e 19 de março em Rosário (Argentina). A competição será classificatória para a próxima edição da Copa do Mundo da modalidade, que terá sede em Dubai (Emirados Árabes).

“Nessa convocação priorizamos, além do mais alto nível técnico, também o mais alto espírito de responsabilidade, compromisso e união. Esses 12 atletas têm tudo isso ao extremo e vamos trabalhar muito para alcançarmos nosso objetivo maior nessa difícil competição que acontecerá na Argentina, que é nos classificarmos para a Copa do Mundo, em Dubai, em novembro. Estamos cientes de que encontraremos rivais de alto nível, e por isso não faltará trabalho e dedicação”, declarou o treinador.

O Brasil está no Grupo A da Copa América, ao lado de Argentina, Peru, Uruguai e Equador. A outra chave é formada por Paraguai, Chile, Venezuela, Colômbia e Bolívia. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as semifinais. O campeão, o vice e o terceiro colocado da Copa América se garantem no Mundial.

Relação de convocados:

Goleiros: Mão (Corinthians) e Bobô (Sampaio Corrêa).

Fixos: Jordan (Vasco da Gama), Catarino (Club Libertad, Paraguai) e Brendo (Anchieta).

Alas: Zé Lucas (ABC Galinhos), Filipe Silva (Anchieta), Datinha (Sampaio Corrêa) e Mauricinho (Vasco da Gama).

Pivôs: Edson Hulk (Sampaio Corrêa), Benjamin Jr. (Brusque) e Igor (Flamengo).