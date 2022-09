Seleção perde para a Irlanda na estreia da Copa do Mundo de Rugby

A seleção brasileira feminina de rugby sevens, conhecida como Yaras, foi superada pela Irlanda, por 24 a 12, na estreia da Copa do Mundo, na Cidade do Cabo (África do Sul). A equipe volta a competir neste sábado (10), às 10h27 (horário de Brasília). As Yaras enfrentarão as colombianas pela inédita nona posição do Brasil no Mundial. A competição reúne 16 seleções femininas e 24 masculinas.

Brasil estreou na Copa do Mundo de Rugby Sevens #RWC7s em jogo parelho contra a Irlanda. Próxima adversária será a Colômbia no sábado, 5h15, pelas quartas de final de 9o lugar.https://t.co/wC9OKCPZLS#Brasilrugby #vemprorugby pic.twitter.com/5h7rVUs0id — Brasil Rugby (@brasilrugby) September 9, 2022

No primeiro tempo, as brasileiras (10ª colocadas na última temporada do circuito mundial) fizeram um jogo parelho contra as irlandesas (4ª). Após saírem atrás no placar, com larga vantagem para as adversárias (14 a 0), as Yaras reagiram e baixaram a diferença para 14 a 12 antes do intervalo, com tries (jogada que garante nota máxima de cinco pontos) Bianca e Mari Nicolau.

“Foi um try no qual colocamos aquilo que queríamos em prática, pois surpreendemos a Irlanda com um passe para dentro que não era antes nossa característica”, elogiou Will Broderick, técnico da seleção.

Na etapa final as irlandesas emplacaram dois tries, o último deles, a um minuto do fim, protagonizado pela jogadora Murphy Croew, que selou a vitória da Irlanda e a classificação do país para as quartas de final da briga pela medalha de ouro.

Programação

Quartas de final – 9º LUGAR (Challenge)

Sábado (10)

04h53 – Espanha x Madagascar

05h15 – BRASIL x Colômbia

05h37 – África do Sul x Japão

05h59 – Polônia x China

Semifinais de 13º lugar

10h05 – Perdedor de Espanha/Madagascar x Perdedor de China/Polônia

10h27 – Perdedor de BRASIL/Colômbia x Perdedor de África do Sul/Japão

Semifinais de 9º lugar

10h49 – Vencedor de Espanha/Madagascar x Vencedor de China/Polônia

11h11 – Vencedor de BRASIL/Colômbia x Vencedor de África do Sul/Japão

Quartas de final – OURO (Championship)

Sábado (10)

14h07 – Austrália x Inglaterra

15h05 – Nova Zelândia x Irlanda

16h05 – França x Fiji

17h05 – Estados Unidos x Canadá