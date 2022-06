Seleção sub-20 masculina estreia no Torneio Internacional do ES

Começa nesta quarta (8), às 20h30 (horário de Brasília), a caminhada da seleção brasileira masculina no Torneio Internacional Sub-20 do Espírito Santo, disputado no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. O Brasil encara o Paraguai no primeiro de três compromissos que terão transmissão ao vivo da TV Brasil para todo o país. Os outros adversários serão Equador (na sexta, dia 10) e Uruguai (no domingo, dia 12), ambos no mesmo horário da estreia.

O Torneio será o primeiro desafio do técnico Ramon Menezes, que assumiu a seleção em março e tem como grande meta prepará-la para o Sul-Americano da categoria, previsto para janeiro de 2023. No Espírito Santo, o Brasil encontrará adversários que também estarão na disputa do Sul-Americano.

“A expectativa é ótima. Acredito que vai ser muito bom, porque serão nossos futuros adversários. Já vi alguns jogos das três seleções e são times que vão nos trazer uma dificuldade muito grande, mas assim deve ser a preparação”, opinou Ramon.

Amanhã tem #SeleçãoSub20 em campo! Time estreia no Torneio Internacional do Espírito Santo contra o Paraguai e você vai poder assistir AO VIVO na TV Brasil. 🇧🇷 x 🇵🇾 | 08/06 – 20h30 Fotos: Foto FC/Pedro Vale pic.twitter.com/PHboPb2GWx — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 7, 2022

A seleção treinou por seis dias na Granja Comary, em Teresópolis, antes de embarcar para o Espírito Santo, onde treinou na segunda (6) e na terça (7). A segunda atividade foi completamente fechada, sem indícios de qual será o time titular diante dos paraguaios.

A expectativa é de ver em ação alguns garotos que já se projetam nos principais clubes do país, como os atacantes Marcos Leonardo (Santos), Vitor Roque (Athletico Paranaense) e Matheus Nascimento (Botafogo), assim como outros nomes que já defendem equipes estrangeiras, mesmo que ainda nas categorias de base, casos de Vinicius Tobias (Real Madrid) e Kayky (Manchester City).

O Torneio Internacional do Espírito Santo pode ser a primeira oportunidade para acompanhar a formação da equipe que irá ao Sul-Americano, que, por sua vez, dá vaga para a Copa do Mundo sub-20 de 2023, na Indonésia. O Brasil tem cinco títulos mundiais na categoria (abaixo apenas da Argentina, com seis), mas não é campeão desde 2011.

Horário das transmissões

Os telespectadores podem acompanhar todos os jogos do Torneio Internacional Sub-20 na TV Brasil 2. Os duelos são exibidos nesta quarta, na sexta e no domingo, com dois confrontos por dia, às 18h e às 20h30. A seleção canarinho entra em campo sempre no segundo horário.

O clássico Brasil e Uruguai, última partida da competição, será transmitido simultaneamente com a TV Brasil 1 no domingo, a partir das 20h30.

Tabela completa

08 de junho (quarta-feira)

18h00 – Uruguai x Equador

20h30 – Brasil x Paraguai

10 de junho (sexta-feira)

18h00 – Paraguai x Uruguai

20h30 – Brasil x Equador

12 de junho (domingo)

18h00 – Equador x Paraguai

20h30 – Brasil x Uruguai