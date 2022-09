Seleções de rugby são convocadas para Sul-americano da Odesur

A Confederação Brasileira de Rugby anunciou nesta quarta-feira (21) as convocações das seleções masculina e feminina de rugby sevens para a disputa dos Jogos Sul-americanos da Odesur, que serão disputados entre os dias 7 e 9 de outubro no estádio Héroes de Curupayti, em Assunção (Paraguai).

A competição masculina servirá de qualificatória para os Jogos Pan-Americanos de 2023, que serão sediados em Santiago (Chile). Ao todo, a América do Sul conta com quatro vagas no Pan, sendo duas em disputa nos Jogos Sul-americanos, uma em torneio posterior a ser definido e uma já assegurada para o Chile, país sede.

A seleção feminina disputa os Sul-americanos da Odesur em situação mais tranquila, pois já tem presença garantida no Pan de Santiago após a conquista do Sul-Americano disputado em Saquarema em junho. A equipe comandada por Will Broderick está no Grupo A da competição, ao lado de Chile e Uruguai.

Convocação da seleção feminina:

Aline Furtado (USP), Andressa Alves (El-Shaddai), Anne Oliveira (El-Shaddai), Bianca Silva (Leoas de Paraisópolis), Camilla Isis Carvalho (El-Shaddai), Eshyllen Coimbra (El-Shaddai), Isadora Lopes (Melina), Luiza Campos (Charrua), Marcelle Souza (El-Shaddai), Mariana Nicolau (São José), Marina “Tchoba” Fioravanti (Band Saracens) e Thalia Costa (Delta). Treinador: Will Broderick.

Convocação da seleção masculina:

Ariel Rodrigues (Poli), Daniel “Maranhão” Lima (Poli), Douglas Rauth (Curitiba), Felipe Sancery (São José), Guilherme Coghetto (Farrapos), Lucas Drudi (Jacareí), Lucas “Zé” Tranquez (Poli), Matheus Cláudio (Jacareí), Matheus Cruz (Jacareí), Rafael “Raj” Spago (Pasteur), Robert Tenório (Poli) e Robson “Varejão” Morais (Pasteur). Treinador: Lucas Duque.