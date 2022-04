Série B: Ituano vence líder Bahia e entra no G4

O Ituano derrotou o líder Bahia por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (29) no estádio Novelli Junior, em Itu, e entrou no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com esta vitória o Galo Rubro-Negro assumiu a terceira posição da competição com oito pontos. Já o Tricolor permanece na liderança isolada com 10 pontos, mas pode ser ultrapassado por Chapecoense, Sport, Grêmio e Cruzeiro, que ainda entram em campo pela quinta rodada da competição.

A vitória do Ituano foi garantida graças a gol de cabeça do zagueiro Bernardo, aos 23 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio.

40 do 1o no Novelli

Ituano 1×0 Bahia@BrasileiraoB

Zagueiro Bernardo faz hoje seu jogo 28 pelo Ituano. Fez seu segundo gol. Foi revelado na base do clube.

Foto: @Fernandor1978 pic.twitter.com/UKN9730IWY — Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) April 30, 2022

Na próxima rodada o Bahia enfrenta o Londrina, que nesta sexta empatou em 2 a 2 com o Vila Nova em partida disputada no estádio do Café. Já o próximo desafio do Galo na competição é diante do Novorizontino.