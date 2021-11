Série B: Operário derrota Remo por 2 a 1

O Operário derrotou o Remo por 2 a 1, na noite desta terça-feira (9) no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, e subiu para a 10ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro com 45 pontos.

O revés representou para a Leão Azul a manutenção dos 41 pontos, na 15ª posição.

A vitória do Fantasma começou a ser construída aos 17 minutos do segundo tempo, quando Felipe Garcia marcou de cabeça após cobrança de escanteio de Lucas Mendes. Aos 44, Schumacher fez o segundo da equipe da casa. Já nos acréscimos, Renan Gorne descontou.

As duas equipes voltam a jogar pela competição na próxima segunda (15), com o Operário visitando o Botafogo e o Remo recebendo o Goiás.

Igualdade sem gols

Também pela 35ª rodada da competição, o Confiança e o Náutico empataram sem gols. Com o resultado o Timbu ficou na 8ª posição com 49 pontos, enquanto o Dragão do Bairro permanece na 18ª posição, agora com 35 pontos.

O próximo desafio do Confiança é contra o CSA, na sexta-feira (12). Três dias depois o Náutico recebe o Sampaio Corrêa no estádio dos Aflitos.