Série B: Vitor Jacaré garante triunfo do Bahia sobre o Sport

Com gol do atacante Vitor Jacaré, o Bahia derrotou o Sport por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (8) na Arena Fonte Nova, em Salvador, e assumiu a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

O triunfo em casa levou o Tricolor aos 22 pontos, ultrapassando o Vasco, que tem 21 pontos após vitória sobre o Náutico. Já o Sport permanece com 18 pontos, na quarta posição, após a derrota.

O único gol da partida saiu aos 32 minutos do segundo tempo, com um chute de fora da área do atacante Vitor Jacaré, que entrou no gramado 10 minutos antes.

O Bahia volta a entrar em campo no próximo sábado (11), quando visita o Operário. Dois dias depois o Sport recebe o Grêmio na Ilha do Retiro.