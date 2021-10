Série D: Campinense derrota Atlético-CE e chega à decisão

O Campinense-PB é o primeiro finalista da edição de 2021 da Série D do Campeonato Brasileiro. A vaga foi conquistada após vitória de 3 a 1 sobre o Atlético-CE na tarde deste sábado (30) no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. A TV Brasil transmitiu ao vivo a partida.

Após igualdade de 1 a 1 no jogo de ida, quem vencesse a partida estaria classificado e, dessa forma, o time da casa partiu para cima e abriu o placar logo aos 20 minutos. Marcelinho chutou da esquerda, a bola desviou e Fábio Lima, na segunda trave, ajeitou para Anselmo, que chutou forte para abrir o placar.

Aos 32, a equipe do Ceará ainda teve forças para empatar. Dudu Itapajé cruzou na área para Erick Pulga mandar para as redes em um bonito chute de dentro da área.

Porém, já na reta final do jogo, após várias alterações nas duas equipes, a Raposa paraibana pulou na frente mais uma vez aos 33 minutos da segunda etapa. Dione cruzou da direita e Marcos Nunes apareceu com uma bela cabeçada.

Já nos acréscimos, aos 46 minutos, outra vez Marcos Nunes, em rápido contra-ataque, recebeu na esquerda, puxou para o meio e bateu firme para fechar o placar em 3 a 1.

O adversário do Campinense na grande decisão será conhecido no próximo domingo (31), quando o ABC recebe a Aparecidense no estádio do Frasqueirão, em Natal. O time potiguar precisará reverter a desvantagem, pois perdeu o primeiro jogo, em Goiás, por 4 a 2. Os jogos decisivos ocorrerão nos dias 7 e 14 de novembro. Os quatro semifinalistas da Série D (Campinense, Atlético-CE, Aparecidense e ABC) estão classificados à Série C de 2022.