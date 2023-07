Série D: em duelo baiano, Atlético bate Jacuipense e dorme no G4

O Atlético de Alagoinhas levou a melhor sobre o Jacuipense por 1 a 0 no duelo baiano na Série D do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Carcará chegou aos 15 pontos e ingressou, provisoriamente, no G4, a zona de classificação para a segunda fase da competição. O meia-atacante Leílson marcou o gol da vitória do Carcará aos 36 minutos do segundo tempo no estádio Barradão, em Salvador, neste sábado (8). O jogo, válido pela 12ª rodada, teve transmissão ao vivo na TV Brasil.

Com o revés de hoje, o Jacuipense , que começou a partida na quarta posição, se complicou: caiu para quinto lugar (14 pontos), com e ainda pode ser ultrapassado neste domingo (9), em caso de vitória do Asa de Arapiraca (AL) sofre o Cruzeiro-AL em duelo a partir das 16h (horário de Brasília). No todo do Grupo 4 está o Retrô-PE, com 23 pontos, já assegurado na próxima fase, seguido do Bahia de Feira-BA (18) e Sergipe (15). Além do Retrô-PE, outros quatro times dos 64 que iniciaram a competição já aseguraram a classificação antecipada: Nacional-AM, Ferroviário-CE, Athletic Club-MG e Portuguesa-RJ.



Triunfo no estádio Barradão alçou`, momentaneamente, o Atlético de Alagoiinhas (uniforme tricolor) à quarta colocação do Grupo 4 na antepenúltima rodada da primeira fase – Reprodução/Instagram Esporte Clube Jacuipense

Após um primeiro tempo morno, sem criatividade e chances reais de gols de ambas as equipes, sobrou emoção na segunda e última etapa do duelo. Mandante da partida, o Atlético de Alagoinha voltou pressionando no ataque. intervalo a todo vapor. Logo aos 3 minutos, Nickson quase abre o placar para o Carcará em cobrança de falta, que passou a poucos centímetros da trave lado direito do goleiro Marcelo. Na sequência, aos cinco minutos, foi a vez de Rafinha do Leão do Sisal chutar com perigo, mas o goleiro Fábio Lima evitou o gol. Determinado, o Atlético teve mais oportunidades de balançar a rede. Aos 11 minutos, com Adriano Michael Jackson, que desferiu um belo chute de fora da área, mas a bola foi para fora. Dez minutos depois, foi William chutou com perigo. E de tanto insistir, o Carcará finalmente abriu o marcador, aos 36 minutos. Após cobrança de escanteio, o goleiro Fábio Lima deu rebote, e a bola sobrou para Leilson mandar para o fundo da rede, gol que alçou o Atlético de Alagoinhas, momentaneamente, para a quarta posição da tabela.