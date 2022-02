Simone Jatobá convoca seleção feminina sub-17 para Sul-Americano

A seleção sub-17 de futebol feminino do Brasil foi convocada, nesta sexta-feira (25), para a disputa do Campeonato Sul-Americano, que será disputado entre 1 e 19 de março no Uruguai.

O Brasil é o cabeça de chave do Grupo B, que também conta com Venezuela, Paraguai, Argentina e Bolívia. Já o Grupo A é formado por Uruguai, Colômbia, Chile, Peru e Equador.

A competição servirá como estreia da técnica Simone Jatobá em competições oficiais. Ela foi anunciada em agosto de 2019.

As convocadas são:

Goleiras: Leilane Soares (Ferroviária) e Eluiza Kavalek (São Paulo).

Defensoras: Luana Gusmão (Fluminense), Yasmin Maciel (Ferroviária), Amanda Dias (São Paulo), Manuella Olivan (Corinthians), Maria Augusta (Internacional), Ana Grazyelle (Ferroviária), Kedima Gabrielly (São Paulo) e Luiza Calazans (Fluminense).

Meias: Ana Carolina Firmino (São Paulo), Ana Julia (São Paulo), Rebeca Costa (Fortaleza), Lara Dantas (IMG Academy, EUA), Gabi Berchon (Internacional) e Duda Calazans (Fluminense).

Atacantes: Rhaissa Silva (Ferroviária), Aline Amaro (Ferroviária), Natalia Coelho (Ferroviária), Ingrid Borges (Toledo), Ana Flávia (São Paulo) e Duda Rodrigues (São Paulo).