Sob comando de auxiliar, Vasco encara Náutico nesta terça fora de casa

Ainda sem um novo treinador, após a saída do técnico Zé Ricardo, o Vasco vai até Recife encarar o Náutico pela rodada de número 11 do Brasileirão da Série B. O Cruzmaltino será comandado pelo auxiliar Emilio Faro no duelo a partir das 19h (horário de Brasília). Mandante do jogo, o Timbu transferiu o duelo do Estádio dos Aflitos para o Arruda, campo do arquirrival Santa Cruz. O motivo alegado é a condição do gramado, afetado pelas fortes chuvas, que já provocaram a morte de 129 pessoas em Pernambuco.

“O cenário é de a gente jogar um jogo impositivo, um jogo de pressionar o adversário. É uma realidade muito triste que o povo de Recife está vivendo agora, com as inundações , com este número de vítimas das chuvas. A gente pode encontrar um cenário de um campo muito ruim, onde a gente vai procurar gerar uma coisa muito boa: nossa equipe tem da uma resposta muito boa, que é uma equipe aguerrida e competitiva”, projeta Faro.

O Vasco não vai contar com atacante Raniel por conta de dores na coxa. O meia chileno Palacios e o zagueiro colombiano também estão fora por conta de cartões amarelos. Danilo Boza é a novidade na zaga vascaína ao lado de Anderson Conceição. O Vasco está invicto, mas ainda não conquistou nenhuma vitória fora de casa. A equipe carioca vem de um empate sem gols contra o Grêmio e está dentro do G4 com 18 pontos.

Já o Náutico, do técnico Roberto Fernandes, ocupa o nono lugar da tabela, com 12 pontos.