Sob muita chuva, Palmeiras empata com Água Santa na Copinha

Jogando em um gramado muito pesado, causado pela chuva, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Água Santa, nesta terça-feira (11), no estádio Municipal José Batista Pereira Fernandes, em Diadema, pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mesmo com este resultado, o Verdão terminou a primeira fase da competição na liderança do Grupo 28, com 7 pontos.

O Palmeiras abriu o placar aos 35 minutos do segundo tempo, quando Vanderlan cabeceou após cobrança de escanteio, a defesa tentou desviar, mas a bola entrou. Porém, nos minutos finais, o Água Santa igualou com Vinícius. O Verdão enfrenta na próxima fase o Mauá FC.

Outra equipe a avançar na Copinha na liderança da sua chave foi o Cruzeiro, que bateu o Itapirense por 3 a 0 no estádio municipal Coronel Francisco Vieira, em Itapira. Os gols da Raposa saíram dos pés de Paulinho, Daniel e Mikael (contra). A equipe mineira pega o Bragantino no mata-mata.

100% DE APROVEITAMENTO! 💙⚽ Os #CriasDaToca encerram a fase de grupos da Copa São Paulo com três vitórias em três jogos! 👊🦊 Na manhã desta terça-feira, nossos atletas venceram o Itapirense por 3×0, com gols de Paulinho, Daniel e um GC.#DaTocaPraCopinha 📸 Renato Felipazzi pic.twitter.com/EuMEh7LyAA — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 11, 2022

Outros resultados desta terça:

Palmas 0 x 3 Retrô

Real Brasília 2 x 1 Capivariano

Iape 2 x 0 Botafogo-SP

Bragantino-PA 0 x 2 São Bernardo

Assu 1 x 5 Real Ariquemes

Serranense-MG 1 x 4 Inter de Limeira

Nacional 1 x 3 Coritiba

Lagarto-SE 3 x 1 Rio Claro

Desportivo Brasil 3 x 2 Goiás

Paulista 0 x 1 Ceará

Ibrachina 2 x 0 Náutico