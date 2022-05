Soghomonyan e Pedrosa faturam prata no Pan-Americano de Wrestling

O Brasil faturou duas medalhas de prata no Pan-Americano de Wrestling, que prossegue até domingo (8), na cidade de Acapulco (México). Eduard Soghomonyan, representante do país na Olimpíada de Tóquio no ano passado, Kenedy Pedrosa foram vice-campeões no estilo greco-romano na noite de quinta-feira (5) e, de quebra, garantiram presença nos nos Jogos Pan-Americanos de 2023, no Chile.

O torneio abrange 30 categorias distribuídas por três estilos: além do greco-romano, há ainda o livre feminino e livre masculino. A delegação brasileira conta com 23 atletas em Acapulco. Os quatro primeiros colocados em cada categoria asseguram vagas no Pan-Americano ano que vem. As lutas são transmitidas ao vivo online no site da United World Wrestling, a confederação internacional da modalidade.

É VAGA NO PAN DE SANTIAGO! 🤼‍♂️🇧🇷 Eduard Soghomonyan e Kenedy Pedrosa conquistaram a 🥈 no Pan de Acapulco 🇲🇽… E, de quebra, garantiram vaga nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023 🇨🇱 Tem que respeitar o nosso wrestling! 😎 pic.twitter.com/CVIissyWzF — Time Brasil (@timebrasil) May 6, 2022

Soghomonyan alcançou à final dos 130 quilos no estilo greco romano após estrear com vitória sobre o dominicano Leo Heredia (2 a 1) nas quartas de final, e atropela na semi o hondurense Gino Dilbert (9 a 0). Na luta final valendo o ouro, o brasileiro foi superado pelo colombiano Julian HOrta Azevedo (5 a 0).

Kenedy Pedrosa, na categoria 67 jg, também venceu duas lutas antes da disputa final pelo ouro. Superou o chileno Cristobal Torres por 2 a 1, e na semifinal, fez 4 a 1 sobre o dominicano Enyer Feliciano. Na decisão do ouro, Pedrosa perdeu por 5 a 0 para o colombiano Julian Horta Azevedo, da Colômbia, mas foi derrotado por 5 a 0.

Também competiram ontem Igor Queiroz (97 kg), que terminou em 5º lugar. Ele já havia garantido vaga no Pan do Chile, no ano passado. .Já o cazaque Marat Garipov,(60 kg), que defende o Brasil desde 2019, ficou pelo caminho ao perder na estreia e não avançar na repescagem.

Brasileiros na competição

Dia 7/5 – sábado (eliminatórias de 12h às 15h e finais de 19h às 21h30)

ESTILO LIVRE FEMININO

Kamila Barbosa – 50kg

Sabrina Tapajós – 53kg

Giullia Penalber – 57kg

Laís Nunes – 62kg

Grabriela Rocha – 68kg

Ruthy Helen dos Santos -76 kg

Dia 8/5 – domingo (eliminatórias de 12h às 15h e finais de 19h às 21h30)

ESTILO LIVRE MASCULINO

Bryan Pereira – 57kg

Dom Juan Ferreira – 65kg

Vinicius Joaquim -70kg

Cesar Alvan – 74kg

Giovanni Piazza – 86kg

Ailton Brito – 97kg

Gabriel Silva – 125 kg