Sorteio opõe Corinthians e Palmeiras na Supercopa do Brasil Feminina

A primeira edição da Supercopa do Brasil de Futebol Feminino terá um clássico paulista logo na primeira fase. Finalistas da última Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Palmeiras farão um dos confrontos das quartas de final. O sorteio foi realizado nesta segunda-feira (17), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Alvinegras e alviverdes se reencontram no dia 6 de fevereiro, em duelo único, com mando corintiano. Em caso de empate no tempo normal, a vaga à semifinal será decidida nos pênaltis. Na decisão do Brasileiro de 2021, o Timão levou a melhor nos dois jogos (1 a 0 no Allianz Parque e 3 a 1 na Neo Química Arena) e levou o título nacional pela terceira vez.

Quem avançar no Derby Paulistano terá Internacional ou Real Brasília pela frente. No outro chaveamento, o vencedor do confronto entre Grêmio e Cruzeiro enfrenta o classificado de Flamengo e Esmac-PA, semifinalista da última Série A2 (segunda divisão) e um dos clubes promovidos à Série A1 deste ano.

Os demais jogos da primeira fase também ocorrem no próximo dia 6. Inter, Grêmio e Flamengo serão os mandantes. As semifinais serão disputadas três dias depois, e a final, no dia 13. Todos os confrontos serão decididos em jogo único.

A competição inaugura o calendário do futebol feminino em 2022. A Série A1 do Brasileiro começa em 6 de março. No dia 21 de maio, têm início as Séries A2 e a nova Série A3. Por fim, a Libertadores será disputada entre os dias 13 e 28 de outubro, no Equador, com participação de Corinthians, Palmeiras e Ferroviária.