STJD pune Vasco com quatro jogos com portões fechados

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu, nesta quinta-feira (6), o Vasco com a perda de quatro mandos de campo e portões fechados (um deles já cumprido, na vitória de 1 a 0 sobre o Cuiabá) por causa dos atos de violência protagonizados por parte da torcida cruzmaltina no jogo contra o Goiás no estádio de São Januário no dia 22 de junho.

Após derrota por 1 a 0 para o Esmeraldino, torcedores do Vasco lançaram sinalizadores no gramado e estouraram bombas nas arquibancadas. Além disso, os jogadores tiveram que deixar o campo protegidos pela Polícia Militar.

A assessoria de imprensa do STJD informou que o árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima relatou que o carro da arbitragem foi avariado com pedras, sendo amassado, arranhado e quebrado.

A decisão do pleno do STJD, que também puniu o Cruzmaltino com uma multa de R$ 60 mil, seguiu a punição estipulada, na última quarta-feira (5), pela 3ª Comissão Disciplinar do tribunal.