Sul-Americana: Internacional goleia por 5 a 1 com três de Dourado

O Internacional fez o trabalho de casa e avançou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A vaga foi garantida após o Colorado golear o 9 de Octubre (Equador) por 5 a 1, na noite desta terça-feira (24) no Beira Rio, em Porto Alegre.

🔥 Invicto e classificado!

🏟️ No Beira-Rio, o @SCInternacional goleou o @9deOctubrefc e conquistou a vaga do Grupo E para as oitavas de final da CONMEBOL #Sudamericana. #GrandeConquista pic.twitter.com/G4AaNKkP6w

— CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 25, 2022