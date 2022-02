Supercopa feminina: Grêmio vence Flamengo e chega à final

O Grêmio garantiu a classificação para a final da Supercopa do Brasil de futebol feminino ao derrotar o Flamengo por 4 a 3 na disputa de pênaltis, após empate em 1 a 1 nos 90 minutos, nesta quarta-feira (9) no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Gurias Gremistas na final! 🇪🇪 Fim de jogo! O @Gremio vence o Flamengo por 4×3 nos pênaltis e segue em busca da taça da Supercopa do Brasil de Futebol Feminino! pic.twitter.com/F4A4d87697 — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) February 9, 2022

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Agora o Tricolor aguarda agora a outra semifinal, entre Corinthians e Real Brasília, que será disputada ainda nesta quarta, para saber quem será o seu adversário na grande decisão, marcada para o próximo domingo (13), às 10h30 (horário de Brasília).

Contando com o apoio de sua torcida, a equipe da Gávea não demorou a abrir o marcador. Aos 7 minutos Cida aproveitou falha da goleira Lorena para marcar ao bater por cobertura. Porém, o Grêmio logo igualou o placar. Aos 19 minutos a defesa Rubro-Negra vacilou e a lateral Jéssica Soares pegou de primeira.

Como o empate em 1 a 1 perdurou até o final dos 90 minutos, a vaga para a final da Supercopa foi definida na disputa de pênaltis. Pelo Flamengo, Duda, Kika Brandino e Darlene marcaram, enquanto Anny Marabá e Monalisa perderam. Já no Grêmio Pri Back, Dani Ortolan, Jéssica Soares e Caty acertaram suas cobranças, enquanto Tchula perdeu. Placar final 4 a 3 para a equipe gaúcha, que avançou.