Surdolimpíadas: handebol feminino conquista bronze e faz história

A Seleção Brasileira Feminina de Handebol fez história na 24ª edição das Surdolimpíadas de Verão. Com uma imponente vitória de 24 a 15 sobre o Quênia, as meninas do Brasil conquistaram a primeira medalha da história da modalidade em uma competição olímpica. O Ginásio Poliesportivo da Universidade da cidade gaúcha de Caxias do Sul recebeu grande público que apoiou a equipe do início ao fim.

O começo da partida foi bem equilibrado e, até os cinco primeiros minutos, as quenianas estavam na frente. A partir dos 10 minutos, o Brasil se acertou em quadra e fez valer a superioridade técnica e física. O Quênia tentou reagir no início da segunda etapa, mas as brasileiras conseguiram manter boa vantagem e confirmaram a vitória nos 10 minutos finais.

A artilheira do Brasil, Fernanda Coporal, disse que esperava uma boa apresentação da equipe nesta Surdolimpíada. “Treinamos bastante, mesmo quando era necessário treinar a distância. Sabíamos que poderíamos chegar longe. Conseguimos a medalha, estou muito feliz e fico até sem palavras. Agora é o momento de descansar e reencontrar a família.”

Com medalha de bronze no handebol e no futebol feminino, já que o Japão desistiu de competir, o Brasil chegou a seis bronzes no total no quadro geral de medalhas, superando as cinco medalhas conquistadas na Surdolimpíada de 2017, na Turquia.