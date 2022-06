Surfe: Brasil garante título do Rio Pro de forma antecipada

O Brasil garantiu de forma antecipada o título do Rio Pro, etapa brasileira da Liga Mundial de Surfe (WSL), com a definição, nesta segunda-feira (27), de semifinais formadas apenas por atletas do país (Filipe Toledo, Italo Ferreira, Samuel Pupo e Yago Dora).

LOCALS ONLY! For the very first time in CT history since 1963, all men’s semifinals surfers are from Brazil. 🔥🇧🇷 #OiRioPro presented by @corona @oi_oficial pic.twitter.com/DhAZPOychR — World Surf League (@wsl) June 27, 2022

O dia na praia de Itaúna (Saquarema) começou com as disputas das oitavas de final, fase na qual o atual líder do ranking mundial Filipe Toledo superou o peruano Miguel Tudela por 13,56 a 9,44. Se nas oitavas o atual dono da lycra amarela foi bem, nas quartas ele brilhou para derrotar o australiano Connor O’Leary por 15,10 a 8,94.

Nas semifinais Filipinho medirá forças com Yago Dora, que venceu os australianos Ethan Ewing (por 14,10 a 14,00 nas oitavas) e Callum Robson (por 14,17 a 7,00 nas quartas).

Sente a vibe do @Filipetoledo77 após vencer a sua bateria a garantir vaga na semifinal 🤩✅ #WSLBrasil pic.twitter.com/6VX2bMjdMu — WSL Brasil 🇧🇷 (@WSLBrasil) June 27, 2022

Já Italo Ferreira começou o dia deixando pelo caminho outro representante do Brasil, Michael Rodrigues. O potiguar venceu a bateria das oitavas por 14,17 a 8,10. Nas quartas o campeão olímpico protagonizou a disputa mais emocionante do dia com Miguel Pupo. Os dois terminaram empatados em 13,34 a 13,34. Mas Italo avançou por ter conseguido a melhor onda da bateria (pela qual recebeu a nota 8,17).

Agora o potiguar pega na semifinal Samuel Pupo, que deixou pelo caminho dois brasileiros, Caio Ibelli (por 17,00 a 8,50 nas oitavas) e Mateus Herdy (por 12,80 a 8,83 nas quartas).