Surfe: Medina anuncia que não disputará 1ª etapa do Circuito Mundial

O brasileiro Gabriel Medina, atual campeão do Circuito Mundial de Surfe, anunciou nesta segunda-feira (24) que não participará da primeira etapa da nova temporada, de forma que possa cuidar da sua saúde mental e física.

O surfista que nasceu em São Sebastião teve um ano de 2021 de altos e baixos, com a frustração de terminar os Jogos Olímpicos de Tóquio sem medalha alguma e a alegria de alcançar o tricampeonato do circuito mundial da modalidade (o brasileiro havia vencido antres em 2014 e 2018) após conquistar o WSL Finals na praia de Lower Trestles, em San Clemente, Califórnia (EUA).

“2021 foi um ano incrível para mim, conquistei meu maior sonho como surfista que era me tornar tricampeão mundial. Era uma parada intocável para mim. No ano passado, vivi uma montanha-russa de emoções dentro e fora da água, o que afetou muito minha saúde mental e física. Ao final da temporada, estava completamente esgotado. Cheguei ao meu limite. Tomei minha vacina durante as férias e achei que conseguiria me preparar a tempo para a primeira etapa da nova temporada, que começa em um dos meus picos favoritos no mundo, Pipe. Não foi o caso. Decidi que não viajarei para o Havaí e vou tirar um tempo para que possa me recuperar mental e fisicamente”, declarou Medina em uma postagem em suas redes sociais.

Na mensagem, o atual campeão mundial também revelou que está tratando uma “lesão no quadril”.

“Me questionei muito nos últimos tempos se deveria tornar isso público ou manter de forma privada, mas é justo que todos vocês, que sempre torceram por mim, saibam do momento que estou enfrentando. A saúde mental é muito importante. Preciso estar 100% mentalmente para voltar a competir. Voltarei mais forte, amo vocês e obrigado por tudo”, declarou o brasileiro.

A janela de disputas da primeira etapa da temporada 2022 do Circuito Mundial de Surfe, que será realizada em Pipeline (Havaí), tem início no próximo sábado (29).