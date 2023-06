Tatiana Weston-Webb conquista título dos Jogos Mundiais de Surfe

Tatiana Weston-Webb conquistou o título do ISA Games (Jogos Mundiais de Surfe), nesta quarta-feira (7) na praia de Surf City, em El Salvador. A brasileira somou o total de 15,00 pontos na bateria final para superar a canadense Erin Brooks (prata com 14,36 pontos) e as francesas Johanne Defay (bronze com 13,54 pontos) e Vahiné Fierro (quarta colocada com 12,30 pontos).

É CAMPEÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ! 🏆🇧🇷 Tatiana Weston-Webb é campeã dos Jogos Mundiais de Surfe, em El Sunzal 🇸🇻 A brasileira pontua 15.00 na final contra Erin Brooks 🇨🇦, Johanne Defay 🇫🇷, e Vahiné Fierro 🇫🇷 🏆 mais que merecido em uma campanha espetacular! pic.twitter.com/MvdLb03KNK — Time Brasil (@timebrasil) June 7, 2023

A conquista do título da competição, que é promovida pela Associação Internacional de Surfe (ISA, na sigla em inglês), garantiu para a surfista brasileira uma vaga na edição 2023 dos Jogos Pan-americanos, que serão disputados em outubro em Santiago (Chile).

Além disso, a participação nas edições 2023 e 2024 dos Jogos Mundiais de Surfe da ISA são um dos critérios de elegibilidade para a participação de atletas do surfe nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Na atual edição da competição foram distribuídas vagas olímpicas para representantes de Europa, África, Ásia e Oceania.

Porém, a classificação para os Jogos Olímpicos não era uma preocupação para Tatiana Weston-Webb, que teve a sua vaga confirmada pela Associação Internacional de Surfe em abril deste ano.

Nas ondas de Teahupo’o (Taiti), a atleta de 27 anos representará o Brasil pela segunda vez em uma edição dos Jogos Olímpicos. Ela participou da estreia do surfe no programa do megaevento esportivo, no Japão.