Tênis: Brasil vai aos playoffs da Billie Jean King Cup

O time feminino de tênis do Brasil venceu o Chile por 2 a 0, neste sábado (16), e se garantiu na disputa da próxima etapa dos playoffs do grupo mundial da Billie Jean King Cup, principal divisão da competição (espécie de Copa do Mundo da modalidade).

A classificação do time verde e amarelo veio com 100% de aproveitamento no Grupo I das Américas. O campeonato acontece em Salinas, no Equador

Laura Pigossi, bronze nas duplas na Olimpíada de Tóquio, bateu Barbara Gatica por 6/4 e 6/2 em 1 hora e 27 minutos de partida e colocou o Brasil na frente no duelo.

Na sequência, Beatriz Haddad superou Daniela Seguel (252ª do mundo) por 6/2 e 6/3 e fechou o confronto contra o Chile em 2 a 0.

Antes de vencer o Chile, as representantes do Brasil (Bia Haddad, Carolina Meligeni, Laura Pigossi, Gabriela Cê e Rebeca Pereira) já haviam vencido a Guatemala, a Colômbia e a Argentina.

A próxima etapa está prevista para novembro, quando as brasileiras disputarão uma vaga no qualificatório do Grupo Mundial em 2023.